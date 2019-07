Der 24-jährige Van Aert sorgte für den bereits vierten Tagessieg des Jumbo-Teams. Der Franzose Julian Alaphilippe verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, neuer Zweiter anstelle des Italieners Giulio Ciccone ist Vorjahressieger Geraint Thomas. Der Brite hat 1:12 Minuten Rückstand. Der Niederösterreicher Patrick Konrad (Team Bora) kam mit der ersten Gruppe als 16. an und verbesserte sich in der Gesamtwertung von der 20. an die 12. Stelle. Konrad hat 2:46 Minuten Rückstand.