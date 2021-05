Thomas einen Tag nach Sturz doch noch Romandie-Sieger .

Der ehemalige Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas hat sich einen Tag nach seinem skurrilen Sturz doch noch den Sieg bei der Tour de Romandie gesichert. Der Waliser fing am Sonntag im abschließenden 16-km-Zeitfahren mit Pflasterstein-Bergaufpassagen in Freiburg den Kanadier Michael Woods noch locker ab. Dieser hatte ihm am Vortag aufgrund des Sturzes wenige Meter vor dem Ziel der verregneten Königsetappe im Zweiersprint um den Sieg auch die Gesamtführung weggeschnappt.