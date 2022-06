Van Aert jubelt bei Dauphiné zu früh - Gaudu holt Sieg

Werbung

Vuillermoz fiel auf dem Anstieg Richtung Ziel zurück. Als bester Österreicher kam Bora-Profi Patrick Konrad wie schon am Montag zeitgleich mit den Topfavoriten als 18. ins Ziel. Das anspruchsvolle Rennen endet am Sonntag. Die Dauphiné-Rundfahrt dient traditionell als Vorbereitung auf die Tour de France, die in diesem Jahr am 1. Juli in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen beginnt.