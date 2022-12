Rallye Dakar Platz sieben für Walkner im Dakar-Prolog

Walkner in Rallye Dakar gestartet Foto: APA/AFP

D er Salzburger Matthias Walkner hat am Samstag zum Auftakt der Rallye Dakar in Saudi-Arabien Platz sieben belegt. Der KTM-Fahrer fuhr den Prolog über 13 Kilometer im Sea Camp 11 Sekunden langsamer als sein siegreicher Teamkollege Toby Price. Titelverteidiger Sam Sunderland (GasGas) wurde zwei Sekunden hinter Walkner Zehnter. Das Ergebnis des Prologs ist maßgeblich für die Startreihenfolge der ersten Etappe am Neujahrstag.