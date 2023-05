Ramsau Unfall mit Kinderwagen in Tirol: Baby in Klinik verstorben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

In Ramsau im Zillertal passierte der schwere Unfall Foto: APA/ZOOM.TIROL

Werbung

N ach einem Unfall am Freitag in Ramsau im Zillertal, bei dem ein Kinderwagen mit zwei Babys über einen steilen Hang gerollt war, ist eines der beiden zehn Wochen alten Zwillingsmädchen am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Der abgestellte Kinderwagen hatte sich selbstständig gemacht, nachdem die Mutter der beiden nur für wenige Sekunden zurück ins Haus gegangen war.