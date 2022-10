Randale 129 Tote bei Ausschreitungen nach Fußballmatch in Indonesien

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Mörderische Gewalt nach dem Fußballmatch Foto: APA/dpa

B ei schweren Ausschreitungen im Anschluss an ein Fußballmatch auf der indonesischen Insel Java sind mindestens 129 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, um die randalierenden Fans zu zerstreuen, sagte ein Behördenvertreter am Sonntag bei einer improvisierten Pressekonferenz. 34 Menschen seien auf dem Spielfeld des Kanjuruhan-Stadions im Osten Javas gestorben, alle weiteren in Krankenhäusern. Zur Ursache der Gewalt gab es zunächst keine Angaben.