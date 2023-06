Rangnick-Assistent Onur Cinel neuer Trainer des FC Liefering

"Ich bin überzeugt davon, dass sich diese beiden Tätigkeiten durch die Bereitschaft aller Beteiligten gut miteinander vereinbaren lassen und einen Mehrwert für beide Seiten darstellen", sagte Cinel in der Aussendung des ÖFB. Rangnick sprach von einer "klassischen Win-Win-Situation": "Ich freue mich sehr, dass Onur seine berufliche Heimat nun zu 100 Prozent in Österreich haben wird. Davon wird nicht nur die A-Nationalmannschaft profitieren, sondern der gesamte ÖFB." ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel erwartete sich durch die Kombination Cheftrainer Liefering und Co-Trainer A-Nationalteam "einen absoluten Mehrwert für den ÖFB".

In deutschen Medien wurde zuletzt über ein Engagement von Sandro Wagner bei den Salzburgern spekuliert. Der frühere deutsche Nationalspieler hat den Trainerposten offenbar ausgeschlagen. "Ich gehe nicht zu Liefering", stellte der 35-Jährige am Sonntag nach dem Aufstieg in die 3. Liga mit der SpVgg Unterhaching klar. Wagner will in der kommenden Saison demnach bei Vereinen hospitieren, er brauche nun einmal Ruhe. Zwei Jahre hatte er die Hachinger geleitet. Es war die erste Trainerstation des Ex-Stürmers von Bayern München.