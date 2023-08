Rapid besiegt Altach nach Machtdemonstration mit 4:0

In Hütteldorf entwickelte sich vor 15.400 Zuschauern im Allianz Stadion bei leichtem Nieselregen eine flotte Partie mit vielen Rapid-Chancen. Kühn brachte die Barisic-Elf im ersten Rapid-Heimspiel der Saison mit einem Doppelpack in der 29. und 34. Minute auf die Siegerstraße. Jonas Auer erhöhte an seinem 23. Geburtstag nach Kühn-Assist (59.) und Kapitän Guido Burgstaller jubelte wenig später (69.) im zwölften Heimspiel in Serie über einen Treffer. Rapids Saisonstart ist damit nach dem 1:1 in der 1. Runde gegen den LASK durchaus gelungen. Altach hingegen steht noch ohne Punkte und Tore da.

Die ebenfalls am Samstag angesetzte Partie zwischen Austria Klagenfurt und dem WAC konnte wegen starker Regenfälle nicht über die Bühne gehen. "Die Hochwasserereignisse haben auch Auswirkungen auf die heimische Bundesliga. Seitens der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird in Abstimmung mit dem Land Kärnten das heutige Fußballderby abgesagt", verlautete die Stadt Klagenfurt via Aussendung. Die Match wird am Mittwoch (20.30 Uhr/live Sky) nachgeholt.