Fußball Rapid fixiert Meister-Play-off - Salzburg gewinnt in Linz

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Strunz brachte Rapid auf die Siegerstraße Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

D er SK Rapid hat sich in der 21. Runde der Fußball-Bundesliga das Ticket für das Meister-Play-off gesichert. Die Hütteldorfer besiegten am Sonntag die WSG Tirol 2:0 (0:0) und fixierten damit Rang vier. Austria Klagenfurt schob sich durch einen 1:0-(1:0)-Erfolg über Hartberg an der Wiener Austria, die bei Sturm mit 1:3 (1:1) verlor, sowie der WSG vorbei auf Rang fünf. Das Spitzenspiel in Linz zwischen dem LASK und Meister Salzburg gewannen die Gäste mit 2:0 (0:0).