Rapid trotz Patzer Vierter, Europacup-Showdown für Austria

Die Austria, die in der Abschlusstabelle der Meistergruppe einen Punkt hinter dem Stadtrivalen landete, hat damit in der kommenden Woche noch ein Heimspiel. Die Violetten müssen sich in Hin- und Rückspiel im Play-off gegen den Sieger der Begegnung WAC gegen Austria Lustenau durchsetzen. An Fronleichnam, dem 8. Juni, müssen die Wiener zunächst auswärts antreten, am 11. Juni steigt das Rückspiel. Der Sieger beginnt das neue Europacup-Jahr schon Ende Juli mit der zweiten Runde der Conference-League-Quali.

In Klagenfurt scorten die Gastgeber durch Sinan Karweina (59.) und ein Eigentor von Michael Sollbauer (72.) nach einer Flanke von "Joker" Jonas Arweiler. Ferdy Druijf gelang in der 70. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich für die wie so oft in den vergangenen Monaten enttäuschenden Rapidler, denen in der Schlussphase kein Treffer mehr gelingen wollte. So stand am Ende mit 1:2 eine weitere Niederlage für die Hütteldorfer. Damit endete auch Guido Burgstallers Tor-Serie. Rapids Goalgetter hatte zuvor acht Liga-Partien in Folge getroffen.

Aufgrund des Rapid-Patzers hätte Erzrivale Austria Wien mit einem Heimsieg gegen Salzburg in der 32. und letzten Runde in der Tabelle noch vorbeiziehen können. Und mit einem 1:1 war die engagiert kämpfende Truppe von Michael Wimmer auch knapp dran. Die Salzburger, die sich bereits zwei Runden davor zum zehnten Mal in Folge die Meisterkrone aufgesetzt hatten, blieben dank des Treffers von Sekou Koita (30.) zum 16. Mal in Folge gegen die Austria ungeschlagen.

Andreas Gruber ließ die Austria-Fans in einem dramatischen Finish mit dem Ausgleich (90.) noch auf einen Sieg hoffen und Haris Tabakovic hatte Sekunden vor dem Schlusspfiff den erlösenden Treffer am Fuß, scheiterte aber völlig unbedrängt an Salzburg-Goalie Philipp Köhn. Durch die zwei zusätzlichen Spiele für die Austria hat Tabakovic immerhin noch eine kleine Chance Torschützenkönig zu werden. Derzeit hält er bei 17 Saisontreffern und ist damit Zweiter hinter Burgstaller, der es auf 21 Tore brachte.

Vizemeister Sturm Graz beendete die Saison mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den LASK beendet. In einem für die Tabelle belanglosen Duell setzte sich die Mannschaft von Christian Ilzer mit 2:0 (2:0) durch. Außenverteidiger Jusuf Gazibegovic besorgte mit einem traumhaften Freistoß aus 18 Metern hoch ins Tormanneck die Führung (27.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Alexander Prass mit seinem dritten Saisontor (38.). Für die Steirer war es der erste Saisonsieg gegen den LASK in der Liga, im Cup-Halbfinale hatten die Grazer mit 1:0 gegen die Oberösterreicher triumphiert. Die Linzer standen schon vor der letzten Runde als Tabellendritter fest.