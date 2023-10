Fußball Rapid und Austria schossen sich mit Kantersiegen aus Krise

Andreas Gruber war mit drei Toren Matchwinner für die Austria Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Wiener Clubs Rapid und Austria haben sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit Kantersiegen aus ihren Ergebniskrisen geschossen. Rapid schob sich mit einem 5:0 bei Austria Lustenau vorübergehend auf Rang fünf. Die Hütteldorfer hatten davor fünf Ligaspiele in Folge nicht gewonnen. Die Austria landete mit einem 4:0 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz überhaupt erst ihren zweiten Ligasieg der Saison. Neuer Dritter ist der TSV Hartberg nach einem 3:0 gegen die WSG Tirol.