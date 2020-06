Der auch schon davor immer wieder von Verletzungen geplagte Stammspieler werde in den kommenden Tagen von Clubarzt Andreas Mondl operiert. Informationen zu den beim 0:2 in Salzburg ebenfalls verletzt ausgewechselten Mario Sonnleitner und Thomas Murg will Rapid frühestens am Freitag bekanntgeben. Bei dem Duo seien noch weitere Untersuchungen nötig, hieß es.