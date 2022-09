Transfer Rapids Demir offenbar vor 6-Mio.-Euro-Wechsel zu Galatasaray

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Demir vor Wechsel zu Galatasaray Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

R apid-Profi Yusuf Demir steht laut türkischen Medienberichten vor einem Transfer zu Galatasaray. Demnach soll der Club aus Istanbul für den 19-jährigen, der bisher viermal für Österreichs Fußball-Nationalteam gespielt hat, eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro bezahlen. Demir erhält angeblich einen Vierjahresvertrag, er befindet sich bereits zu medizinischen Tests in der Stadt am Bosporus, wie Rapid bestätigte. Das Transferfenster in der Türkei schließt am Donnerstag.