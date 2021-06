Scheinbar Überfall auf Schulbrüder im Jahr 2018 geklärt .

Die Wiener Polizei will am Montagvormittag die Klärung eines spektakulären Raubüberfalls aus dem Jahr 2018 bekanntgeben. Nach Informationen der APA handelt es sich dabei um den Überfall auf sechs Ordensbrüder der Wiener Schulbrüder in Wien-Floridsdorf kurz nach Weihnachten 2018. Es soll zweieinhalb Jahre nach der Tat ein Verdächtiger festgenommen worden sein. Das wollte die Polizei gegenüber der APA nicht bestätigen, es wurde auf die Pressekonferenz um 10.00 Uhr verwiesen.