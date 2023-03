Gesundheitspolitik Rauch erwartet Einigung bei Eltern-Kind-Pass kommende Woche

D as Tauziehen rund um die Abgeltung der Untersuchungen des Mutter-Kind-Passes (künftig: Eltern-Kind-Pass) zwischen Ärztekammer auf der einen und Sozialversicherung bzw. Politik auf der anderen Seite steht offenbar vor einem baldigen Ende. Er gehe davon aus, dass die "Einigung nächste Woche steht", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag im Rahmen der Landesversammlung der Tiroler Grünen in Telfs.