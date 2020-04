Die Flammen waren kurz nach Mitternacht in dem durch Gitterwände abgetrennten Lager in dem Mehrparteienhaus am Griesplatz ausgebrochen. Während der Brand zwar rasch gelöscht war, wurde der Rauch im Stiegenhaus gefährlich. Er drang in den oberen Stockwerken in die Wohnungen vor.

Keiner der Bewohner konnte sich ins Freie retten. Daher wurden die Menschen über die Drehleiter in Sicherheit gebracht, hieß es seitens der Feuerwehr. Bewohner der beiden unteren Geschoße wurden nach der Belüftung des Stiegenhauses ins Freie gebracht. Elf Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital.