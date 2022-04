Raumfahrt Russland stellt Zukunft der Raumstation ISS infrage

Beteiligung Russlands vorerst bis 2024 geplant

A ngesichts des Kriegs in der Ukraine hat Russland seine Mitarbeit beim Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) infrage gestellt. "Die Entscheidung über das Schicksal der ISS wird viel von der Lage abhängen, die in unserem Land und darum herum herrscht", sagte der Chef der russischen Raumfahrtagentur, Dmitri Rogosin, am Freitag der Nachrichtenagentur TASS. Im Falle eines Ausstiegs werde Moskau seine Partner aber ein Jahr im Voraus unterrichten.