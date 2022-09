Raumfahrtagentur ESA Wiener Firma konzipierte aufblasbare Mondstation

2 Min

Konzept einer aufblasbaren Raumstation aus Wien Foto: APA/dpa

W ie große Hügel mit Riesenspiegeln: so könnte eine Raumstation auf dem Mond womöglich aussehen. Ein entsprechendes Bild zu einer Studie hat die in Paris sitzende europäische Raumfahrtagentur ESA am Donnerstag veröffentlicht.