"Soviel ich weiß läuft die Hausdurchsuchung noch", sagte der Sprecher auf APA-Anfrage. Es gebe Durchsuchungen an zwei Adressen - in der Donau-City-Straße in Wien bei Palmers und in Wiener Neudorf, wo auch die Hygiene Austria ihren Produktionsstandort habe. Weitere Details zu dem Vorfall in Form einer Unternehmensmitteilung seien - nach internen Abstimmungen - erst am Mittwoch zu erwarten.