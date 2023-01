Reaktionen auf die Niederösterreich-Wahl

Werbung

Am meisten jubelten die Freiheitlichen auch im Burgenland, als die ersten Zahlen von den Nachbarn kamen. Über den „absoluten Rekord“ freute sich Parteichef Alexander Petschnig: „Udo Landbauer und seinem Team ist ein überragender Erfolg gelungen.“ Man habe „das schwarze System gebrochen“, zog der blaue Landesobmann auch Rückschlüsse zur Bundes- und Landespolitik: „Mit dem Fall des verfilzten absoluten Systems in Niederösterreich erteilte unser Nachbarland, das Bundesland mit den meisten Wählerinnen und Wählern, nicht nur der völlig überforderten Bundesregierung, sondern indirekt aber auch direkt vergleichbaren Entwicklungen im Burgenland eine schallende Ohrfeige.“ Mit Blick auf die SPÖ meinte Petschnig, die Wahlkampfhilfe von Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil habe seinem Kollegen Franz Schnabl auch nichts gebracht.

Seitens der ÖVP reagierte nicht Landesparteiobmann Christian Sagartz, sondern Geschäftsführer Patrik Fazekas auf die NÖ-Wahl: In einer Aussendung hielt er trotz der schmerzlichen Verluste fest, dass die Volkspartei und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner „unter schwierigen Rahmenbedingungen mit deutlichem Abstand Platz eins geschafft“ hätten. Nach dieser Rechnung habe man eine rot-blaue Mehrheit in Niederösterreich verhindert. Auch Fazekas befasste sich mit den Zahlen der SPÖ und der Wahlkampfhilfe aus dem Burgenland: Es sei „beachtlich“, dass die SPÖ auf Platz drei hinter die FPÖ rutsche: „Spätestens jetzt sollte in der SPÖ-Alleinregierung im Burgenland ein Umdenken stattfinden.“