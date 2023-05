Real Madrid und ManCity spielen im CL-Halbfinale 1:1

Real ging nicht unbedingt erwartungsgemäß in Führung, nachdem zuvor Manchester City weite Strecken der ersten Hälfte und den Ballbesitz dominiert hatte. Der Schuss des Brasilianers Vinicius Junior aus mittlerer Distanz war der erste Torschuss der Heimmannschaft - und der passte genau ins linke obere Eck. De Bruyne gelang wiederum in einer Drangphase der Spanier nach der Pause - ebenfalls per Distanzschuss - der Ausgleich. Am Schluss waren die "Blancos" dem 2:1 näher, es blieb aber beim Unentschieden.

Die Gäste kamen im Estadio Santiago Bernabeu eindeutig besser in die Gänge und bearbeiteten den Raum vor dem Strafraum der Madrilenen intensiv. Hin und wieder überwand City auch die letzte Linie, lediglich an guten Abschlüssen mangelte es. Ein Schuss von De Bruyne wurde zur leichten Beute von Real-Torhüter Thibaut Courtois, dessen Vorderleute in den ersten 20 Minuten offensiv äußerst unauffällig waren.

Erst in der 25. Minute entstand die erste gefährliche Aktion im Strafraum der Engländer, ein scharfes Zuspiel von Vinicius Junior wurde noch rechtzeitig geklärt. Zehn Minuten später kam Benzema in gefährlicher Position zum Ball, hatte diesen jedoch zuvor mit der Hand berührt. Kurz darauf zappelte das Leder nach einem tollen Schuss von Vinicius Junior nach Camavinga-Vorarbeit aber im Netz.

Der Spielfluss beim englischen Meister war damit vorerst gebrochen, die Partie wurde danach ruppiger. Nach dem Seitenwechsel schoss Benzema (50.) knapp am 2:0 vorbei. Auf der anderen Seite erntete Alaba für einen Block gegen den dieses Mal harmlosen Erling Haaland im Strafraum Applaus von den Rängen. Real Madrid übernahm jetzt die Kontrolle in dem Spiel und schnürte Manchester phasenweise in der eigenen Hälfte ein. Dann schlug jedoch De Bruynes Hammer aus rund 20 Metern links unten im Eck ein.

Somit war alles für eine spannende Schlussphase angerichtet. Bei einem Benzema-Kopfball (78.) verstellte City-Tormann Ederson den Platz. Einen Schuss des eingewechselten Aurelien Tchouameni (90.) entschärfte der Brasilianer ebenfalls.

Das zweite Halbfinale bestreiten Inter Mailand und AC Milan. Am Mittwoch findet in diesem Mailänder Stadtduell das Hinspiel (21.00 Uhr) statt.