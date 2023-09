ÖFB-Teamkapitän David Alaba fehlte mit einer Verletzung im rechten Abduktormuskel, könnte laut seinem Trainer Carlo Ancelotti aber bereits für den Champions-League-Auftritt in Neapel am Dienstag fit werden. Vor der Länderspielpause wäre der Wiener Innenverteidiger in der Liga gegen Osasuna gefragt, denn Nacho sah gegen Girona in der 94. Minute Rot.