Wien Rechnungshof kritisiert SPÖ wegen Löwelstraßen-Miete

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Die SPÖ-Parteizentrale ist von der Stadt gemietet Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

D er Rechnungshof hält die günstige Einmietung der SPÖ-Zentrale in einem Haus der Gemeinde Wien für unzulässig. Die SPÖ residiert seit Jahrzehnten in der Löwelstraße unweit des Wiener Rathauses und bezahlt dafür rund 12.000 Euro pro Monat. Weil die Miete deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Immobilien in der Innenstadt, halten die Prüfer eine unzulässige Spende der Stadt Wien an die SPÖ für möglich und haben die Causa beim Parteiensenat im Kanzleramt angezeigt.