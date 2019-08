OLG erhöht Strafe nach Mord an Ehefrau in Innsbruck .

Nach einem tödlichen Ehestreit in Innsbruck in der Nacht auf den Stefanitag hat das Oberlandesgericht Innsbruck die Haftstrafe für den angeklagten 38-jährigen Syrer am Donnerstag auf lebenslänglich erhöht.