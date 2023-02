"Recycling-Rekord" PET to PET recycelte 2022 1,3 Milliarden Flaschen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: Andi Bruckner, PET to PET

D ie PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat 2022 32.900 Tonnen PET-Material aus rund 1,3 Milliarden Flaschen wiederverwertet. Im Vergleich zum Vorjahr (27.300 Tonnen) entspricht dies einer Steigerung der Verarbeitungsmenge von 20 Prozent. In einer Aussendung am Dienstag sprach das Unternehmen von einem "Recycling-Rekord".