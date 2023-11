Tennis Regen als Spielverderber für Sabalenka, Rybakina in Cancun

Sabalenka gewann vor der Unterbrechung den ersten Satz Foto: APA/sda

D er Regen hat dem Geschehen bei den WTA Finals am Donnerstag in Cancun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das entscheidende Duell in der Gruppe A zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina konnte nicht zu Ende gespielt werden. Sabalenka, die Nummer eins der Tennis-Welt, lag nach gewonnenem Startsatz (6:2) im zweiten Durchgang bei Aufschlag Rybakina 3:5 hinten, als das Match abgebrochen werden musste.