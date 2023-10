Konflikte Regierung beruft wegen Nahost-Konflikt Krisenkabinett ein

Vizekanzler Kogler und Kanzler Nehammer Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

B undeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben wegen der aktuellen Lage in Nahost für den Freitag (8.00 Uhr) das Krisenkabinett der Bundesregierung einberufen. Das gab die Regierung am Donnerstagnachmittag gegenüber der APA bekannt. Themen sind die aktuelle Lage, der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die daraus resultierenden Folgen - auch die Sicherheitslage in Österreich.