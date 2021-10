So wird detailliert sichtbar, dass die Meinungsforscherinnen Sabine Beinschab und Sophie Karmasin mit dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid im Detail vorab in der Tageszeitung "Österreich" erschienene Umfragen vor der Nationalratswahl im Herbst besprachen.

"Es wird diesmal wieder eine Themenfrage eher mit SPÖ-Themen gestellt. Soll ich unsere Themen vom letzten Mal ergänzen?", fragt Beinschab Schmid, der dies bejaht. Am 24. August 2017 schickt Helmuth Fellner, in der Mediengruppe "Österreich" für das Kaufmännische zuständig, Schmid die "Österreich"- Titelseite mit einer Research-Umfrage zur Wahl, die dieser umgehend Steiner mit den Worten "Bist du mit dem Österreich Aufmacher heute zufrieden für die Mobilisierung der eigenen", worauf er ein Smiley erntet.

Mitte August 2017 gab Schmid bei Beinschab eine Umfrage zu noch unentschlossenen Wählern in Auftrag, unmittelbar nachdem diese einen mit knapp 62.000 Euro dotierten Forschungsauftrag des Finanzministeriums zum Thema Betrugsbekämpfung erhalten hatte. Beinschab schickt Schmid ihre Fragestellungen und bittet um Freigabe, die dieser nach Rücksprache mit Steiner erteilt. Bereits einen Tag später übermittelt Beinschab Schmid die Ergebnisse.

Detailliert aufgelistet wird im Analysebericht der WKStA der Wert der Aufträge des Finanzministeriums an Beinschab. Demnach summierte sich der "Förderbetrag" für diverse Studien in den Jahren 2016 bis 2020 auf 587.400 Euro. Größter Auftrag war (ab September 2016 bis Jänner 2018) eine "Studie" zur "Budgetpolitik" für 156.000 Euro. Bisher letzter Auftrag im November/Dezember 2020 war eine "Bewertung des Corona-Hilfspakets aus Sicht der Bevölkerung und von Unternehmen" (fast 56.000 Euro). Damals war Schmid schon nicht mehr im Finanzministerium. Im September 2017 hatte Schmid um Rechnungen unter einem Firmennamen gebeten, in dem weder Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin noch Beinschabs Name vorkommen sollten. "Für die Angaben bei parlamentarischen Anfragen wäre das hilfreich", textete Schmid damals an die Meinungsforscherin.

In einem Teilbericht werden die Werbeausgaben des Finanzministeriums an die Fellner-Gruppe vor allem ab der zweiten Jahreshälfte 2017 unter die Lupe genommen. Das Ressort hat demnach im Vergleich zu anderen Ressorts in auffällig vielen verschiedenen Medienprodukten der Fellner-Gruppe inseriert. Im zeitlichen Verlauf ist in dem Bericht im dritten Quartal 2017 von einem "historischen Allzeithoch" die Rede (Umfang 279.000 Euro), parallel gab es aber eine deutlichen Steigerung über die gesamte Bundesverwaltung hinweg, die in den beiden Folgequartalen wieder einbrach. Ab dem dritten Quartal 2018 waren die Werte des Finanzministeriums dann erneut deutlich erhöht, heißt es in dem Bericht.

Pro Quartal hat das Ministerium zwischen 200.000 und 277.000 Euro für Werbung in Fellner-Medien ausgegeben. Zu den meldepflichtigen Aufträgen kamen noch "nicht meldepflichtige Aufträge" wie Sonderpublikationen, Aufträge unter der Geringfügigkeitsfreigrenze oder nicht meldepflichtige Stelleninserate dazu. Umfang: Noch einmal zwischen acht und elf Prozent der meldepflichtigen Ausgaben. Die Analyse zeigt übrigens, dass es im Außenministerium vor und nach Kurz' Amtszeit Medienkooperationen mit Fellner-Medien de facto nicht gab. Auch Beispiele für Gefälligkeitsberichterstattung für Novomatic werden in dem Bericht samt dazugehörigen Mailwechseln aufgeführt.