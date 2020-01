Dass die ÖVP eher die Erfüllung ihrer eigenen Wahlversprechen als den Klimaschutz vorantreiben will, gab ÖVP-Klubobmann August Wöginger im Ö1-"Morgenjournal" zu verstehen. Erst soll das Budget erstellt werden, danach wolle man die Steuerentlastung fortsetzen, sagte er.

Die geplante Taskforce für ökologische Ansätze in der Steuerreform solle sehr wohl eingerichtet werden, so Wöginger am Freitag im ORF-Radio. Andere Ansätze, die im Pakt klar definiert seien, sollten aber gleich kommen. "Wir haben ja eine fünfjährige Legislaturperiode und daher muss nicht alles auf einmal abgearbeitet werden, sondern sukzessive und Schritt für Schritt", erklärte Wöginger am Freitag angesprochen auf Pläne wie etwa die Ökologisierung der Lkw-Maut, der Pendlerpauschale oder die Flugticketabgabe.

Die künftige Regierung hat sich in ihrem Programm für eine "Kostenwahrheit bei den CO2-Emissionen" ab 2022 ausgesprochen. Welches Modell für eine "CO2-Bepreisung" gewählt wird, soll eine "Task Force ökosoziale Steuerreform" unter Leitung des Umwelt- und des Finanzministeriums ausarbeiten. Für eine ökosoziale Steuerreform will sich Wöginger jedenfalls Zeit nehmen. "Man muss sich das gut und genau ansehen", sagte er.

Für die Vize-Klubchefin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, ist auch eine Nachverhandlung des Pakts nicht ausgeschlossen. "Natürlich kann das sein", sagte sie zur Tageszeitung "Österreich". Es sei möglich, dass als Ergebnis des Bundeskongresses der Grünen der Pakt in einzelnen Punkten nachverhandelt werden müsse. Ernst-Dziedzic zeigte sich aber zuversichtlich, den Funktionären bei dem Kongress in Salzburg erklären zu können, "wie es zu dem einen oder anderen Kompromiss gekommen ist".