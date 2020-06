Martin Ivansich

Der Burgenländische Fußballverband (im Bild Präsident Gerhard Milletich) suchte so wie Wien und Niederösterreich um den freien Platz in der Regionalliga Ost an. Letztlich erhielt kein Antrag eine Mehrheit - die Ostliga wird also in der nächsten Saison nur mit 15 Teams gespielt.