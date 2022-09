Regionalpolitik Parteiengespräche nach der Tiroler Landtagswahl

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

ÖVP-Chef Mattle traf SPÖ-Chef Dornauer zum "Erstgespräch" Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er Reigen an "Erstgesprächen" nach der Tiroler Landtagswahl ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Nachdem die Grünen bereits Dienstagnachmittag mit der ÖVP ein Treffen hatten, folgten am Mittwoch NEOS, Liste Fritz und die Sozialdemokraten. SPÖ-Chef Georg Dornauer meinte, dass man ein "sehr positives erstes Gespräch" geführt habe. Es werde jedenfalls eine "zweite Runde" geben, kündigte er an. Ein Gespräch der ÖVP mit der FPÖ wird noch am späten Nachmittag stattfinden.