Elon Musk Reichster Mann der Welt schnappt sich Twitter

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Tesla-Chef Elon Musk legt für Kurznachrichtendienst 44 Mrd. Dollar hin Foto: APA/Reuters

D er reichste Mann der Welt und Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat künftig beim Kurznachrichtendienst Twitter das Sagen. Am Montag stimmte das weltweit bekannte Unternehmen mit mehr als 217 Millionen Nutzern dem Kaufangebot in Höhe von 44 Milliarden Dollar zu. Musk will die 16 Jahre alte Firma nun von der Börse nehmen. Die Zukunft von Twitter unter Musk sei ungewiss, sagte Twitter-Chef Parag Agrawal zu Mitarbeitern.