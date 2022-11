Reise verschoben Geplanter Besuch von Ministerdelegation in Nigeria abgesagt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Nigerias Präsident Muhammadu Buhari Foto: APA/AFP

E in für kommende Woche geplanter Besuch von Außenminister Alexander Schallenberg, Arbeitsminister Martin Kocher und Integrations- bzw. Frauenministerin Susanne Raab (alle ÖVP) im westafrikanischen Staat Nigeria ist kurzfristig abgesagt worden. Aus dem Außenministerium (BMEIA) hieß es am Samstag in einer Mitteilung, die nigerianische Seite habe mitgeteilt, dass keine Minister als Gesprächspartner zur Verfügung stünden und deshalb gebeten werde, die Reise zu verschieben.