Urlaubsland Österreich nun Hochrisikogebiet für Deutsche

Deutschland hat Österreich zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt - die Infektionszahlen schießen hierzulande noch wesentlich deutlicher in die Höhe als in dem Nachbarland. "Diese Reisewarnung ist eine atmosphärische Katastrophe", sagte die Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Michaela Reitterer, zur APA. "Es geht um die Stimmung - und es verunsichert jeden, der geimpft ist", so die Hotelière.