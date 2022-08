Rekordregen Zahlreiche Einsätze nach Unwetter in Vorarlberg

AN APA / NÖN.at

Bereits vergangenes Wochenende kam es zu Überschwemmungen Foto: APA/Stiplovsek(Archiv)

N ach dem Rekordregen am vergangenen Wochenende hat ein Unwetter in der Nacht auf Samstag mehreren Vorarlberger Feuerwehren neuerlich eine schlaflose Nacht beschert. Die teils starken Niederschläge führten zu 93 Einsätzen in der Nacht, hieß es seitens der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) Samstag früh.