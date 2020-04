In der Orthodoxen Kirche beginnt die Karwoche .

In der orthodoxen Kirche, die den Ostertermin nach dem Julianischen Kalender berechnet, beginnt am Sonntag mit dem Palmsonntag die Karwoche. Das Osterfest findet am Sonntag, 19. April, statt. Der Wiener griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios (Kardamakis) hat laut Kathpress in einem Hirtenbrief die Gläubigen ermutigt, "keine Angst zu haben, sondern mutig zu sein und Hoffnungsträger" zu werden.