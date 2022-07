England Remis bei Schweiz-Portugal, Niederlande-Schweden

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Jessica Silva traf für Portugal Foto: APA/AFP

D ie erste Runde in Gruppe C bei der Fußball-Frauen-EM in England hat am Samstag zwei Unentschieden gebracht. Zunächst trennten sich die Schweiz und Portugal mit einem 2:2, danach endete das Duell zwischen der Niederlande und Schweden mit einem 1:1.