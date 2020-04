Transparenz bei Lockerung von Maßnahmen .

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert volle Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der von der Regierung angekündigten Lockerung von Corona-Maßnahmen. Sie will wissen, auf welcher Basis diese Maßnahmen beschlossen wurden, teilte sie am Freitag mit. Sie hofft, dass es dabei nicht nur um die Interessen der Wirtschaft geht, so Rendi-Wagner.