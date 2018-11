Dies teilten ihre Ärzte nach einem mehrstündigen Eingriff am Montag im Conde de S. Januario General Hospital in Macao mit. Die 17-Jährige war am Sonntag beim Formel-3-Weltfinale in Macao schwer verunglückt und hatte sich dabei den siebenten Halswirbel gebrochen.

Flörsch, die am 1. Dezember 18 Jahre alt wird, verlor auf der Geraden vor der Lisboa-Kurve die Kontrolle über ihren Rennwagen vom niederländischen Van-Amersfoort-Team, nachdem sie zuvor mit einem Konkurrenten kollidiert war. Ihr Auto hob dann mit mehr als 250 km/h ab und krachte ungebremst durch die Fangzäune in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken.