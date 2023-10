Kommunales "Respekt"-Projekt an Wiener Schulen zur Gewaltprävention

Konflikten an Schulen soll präventiv begegnet werden Foto: APA/THEMENBILD

W enn es in der Schule Stress gibt, liegt das nicht immer am Lernstoff - manchmal sorgen auch Konflikte für belastende Momente. Die Stadt Wien unterstützt nun Lehrende und Kinder bei der Bewältigung solcher Situationen bzw. bei der Prävention. Das Projekt "Respekt: Gemeinsam stärker" wird nach einem erfolgten Pilotdurchgang in zehn Mittelschulen ausgerollt, wie Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Mittwoch erläuterten.