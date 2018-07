Der Tauchgang durch die weitverzweigte Höhle ist sogar für Profis kräftezehrend. Die Burschen im Alter von elf bis 16 Jahren, Mitglieder eines Fußballteams, und ihr Trainer waren erst in den vergangenen Tagen mit den Grundregeln des Tauchens vertraut gemacht worden. Einige von ihnen können nicht einmal schwimmen. Die vier am Sonntag geborgenen Jugendlichen hatten vor der Bergung Beruhigungsmittel bekommen, wie einer der an der Aktion beteiligten Taucher berichtete. Damit habe man vermeiden wollen, dass sie auf dem Rückweg in Panik geraten. Da man in dem schlammigen Wasser praktisch nichts sehen kann, wurden Taue befestigt, an denen sich die Taucher entlangziehen.

Das Jugend-Fußballteam und sein Coach waren am 23. Juni in der Tham-Luang-Höhle waren am 23. Juni von Wassermassen überrascht worden, so dass sie sich tief in die Höhle flüchteten und vier Kilometer vom Ausgang entfernt festsaßen. Nach neun Tagen wurden sie von Rettungskräften gefunden und mit Lebensmitteln und medizinisch versorgt.