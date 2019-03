Seit Frühjahr 2018 gibt es die Milch in Glasflaschen. Fast ein Viertel wird bereits in der Glasflasche gekauft, informierte Rewe. Seit Beginn sei es das Ziel gewesen, möglichst bald auf ein Mehrweg-System umstellen zu können. Am Donnerstag hatte die Molkerei Berglandmilch angekündigt, bis Ende des Jahres die Milch in der Glasflasche auf ein Mehrwegsystem umzustellen.