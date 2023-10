Verteidigung RH fordert bessere Abstimmung bei Cyber-Defence

Der RH fordert bessere Konzepte für Abwehr von Cyber-Angriffen Foto: APA/THEMENBILD

D er Rechnungshof (RH) hält in einem am Freitag veröffentlichten Bericht eine bessere Abstimmung der zuständigen Stellen im Fall eines Cyber-Angriffs auf staatliche Einrichtungen für nötig. Entsprechende Entscheidungsgrundlagen, die Verantwortlichkeiten und Verfahrensschritte klarstellen, sollten eigentlich in einer Leitlinie zur Cyber-Defence geregelt sein. Diese war allerdings noch nicht fertig. Der RH vermisst auch Cyber-Übungen für den Fall einer Souveränitätsgefährdung.