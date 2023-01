Mörtel-Gast Richard Lugner bringt Jane Fonda zum Opernball

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Schauspielerin und Umweltaktivistin Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

N ach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause hat Richard Lugner (90) am Donnerstag in der Lugner City den Namen seines Gastes für den Wiener Opernball am 16. Februar bekannt gegeben. Er wird in diesem Jahr von dem 85-jährigen Hollywood-Star Jane Fonda begleitet. Die Schauspielerin ist zweifache Oscar-Preisträgerin und auch im Umweltschutz aktiv.