Mörtel-Gast Richard Lugner bringt Weltstar Jane Fonda zum Opernball

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Schauspielerin und Umweltaktivistin Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

R ichard Lugner wird am 16. Februar die US-Schauspielerin und Aerobic-Ikone Jane Fonda zum Wiener Opernball bringen. "Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft", schwärmte der Baumeister bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Präsentation in der Lugner City wurde kurz von Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" gestört, sie wurden aber von Mitarbeitern aus dem Saal geführt, bevor sie ein Transparent ausrollen konnten.