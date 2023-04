Ried gegen Lustenau 4:4, WSG - Hartberg endet 1:1

Am Sonntag geht mit dem Duell zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt nur ein Spiel in der Meistergruppe über die Bühne. Aufgrund des ebenfalls am Sonntag auf dem Programm stehenden Cupfinales Rapid gegen Sturm Graz wurden die Partien Rapid - Salzburg (1:1) und Sturm - Austria (3:2) bereits am Mittwoch ausgetragen.

Schlusslicht Ried hat Altachs Patzer nicht voll ausnützen können, aber zumindest Boden gutgemacht. Lustenau ging durch einen Elfmeter von Lukas Fridrikas (6.) früh in Führung und schien das Spiel dank Yadaly Diaby (36.) und Fridrikas (41.) noch vor der Pause entschieden zu haben. Belmin Beganovic (20.), Diego Madritsch (49.), Christoph Lang (57.) und ein Eigentor von Matthias Maak (74.) stellten die verrückte Partie zugunsten der engagierten und dominanten Gastgeber wieder auf den Kopf. Lustenau, in der zweiten Hälfte ohne echte Torchance, gab aber nicht auf und kam in der Nachspielzeit dank Michael Cheukoua noch zum etwas glücklichen Ausgleich.

Die WSG Tirol hat unterdessen einen weiteren Schritt zum Klassenverbleib in letzter Minute verpasst. Die Wattener lagen in Innsbruck gegen Hartberg bis zu 95. Minute mit 1:0 voran, ehe Donis Avdijaj noch den 1:1-Endstand fixierte. Die WSG liegt als Dritter der Qualifikationsgruppe weiter sieben Punkte vor Schlusslicht Ried. Hartberg hat als Vierter drei Zähler Vorsprung auf die Innviertler.

Tim Prica traf für die Hausherren früh per Hand-Elfmeter (10.). Die Hartberger zeigten durchaus eine Reaktion, ließen ihre Chancen aber lange ungenutzt. Avdijaj gelang aus der letzten Aktion nach einer Hereingabe von Jürgen Heil aber per Ferse noch der Ausgleich.