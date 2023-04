Luftfahrtindustrie Riesenrakete "Starship" zerbricht kurz nach erstem Teststart

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Starship ist erstmals gestartet Foto: APA/dpa

D as größte jemals gebaute Raketensystem "Starship" ist bei seinem ersten Testflug wenige Minuten nach dem Start auseinandergebrochen. Das zeigten Live-Bilder am Donnerstag. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg. "Als wenn der Flugtest nicht schon aufregend genug gewesen wäre, gab es ein rasches ungeplantes Auseinanderbrechen des 'Starship' vor der Trennung der Stufen", teilte SpaceX per Kurznachrichtendienst Twitter mit.