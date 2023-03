Weltmeisterschaft Riiber bei WM nach Riesensatz auf nächstes Gold programmiert

Johannes Lamparter bleibt wohl nur noch die Chance auf WM-Silber Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Goldmedaille im letzten Bewerb der nordischen Kombinierer bei den Weltmeisterschaften in Planica scheint nach dem Springen an Jarl Magnus Riiber vergeben. Der Norweger segelte im Großschanzeneinzel trotz Lukenverkürzung, aber bei gutem Aufwind auf 147 m und nimmt 36 Sek. Vorsprung auf den nicht so laufstarken Japaner Ryota Yamamoto (140,0 m) in den 10-km-Langlauf (15.00 Uhr) . Für den Tiroler Titelverteidiger Johannes Lamparter bleibt wohl der Kampf um Silber und Bronze.