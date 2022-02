Rodel-Doppelsitzer Müller erleidet Armbruch

Österreichs Doppelsitzer-Rodler Yannick Müller hat sich am Montag im Training auf der Olympiabahn in Yanqing bei einem Sturz einen Bruch des linken Unterarms zugezogen. Damit ist gemeinsam mit Armin Frauscher kein Einsatz bei den Winterspielen möglich. Der 22-jährige Vorarlberger Müller werde so schnell wie möglich nach Innsbruck heimfliegen. Für Österreich treten damit in dieser Disziplin nur Thomas Steu/Lorenz Koller an.

Lesezeit: 1 Min AN APA / NÖN.at