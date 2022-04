Bayer Hackl soll laut Medien ÖRV-Trainerteam komplettieren

Werbung

Der 55-jährige Hackl ist langjähriger Coach im deutschen Verband und war zuletzt als Techniktrainer am Gold-Coup bei den Olympischen Spielen in Peking beteiligt. Der Bayer bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass man in Gesprächen sei. "Momentan kann ich dazu nichts sagen. Nach Olympischen Spielen ist es aber immer so, dass es mal Angebote gibt und Gespräche geführt werden", sagte Hackl am Dienstag.

Hackl holte dreimal Olympia-Gold (1992, 1994 und 1998) sowie zweimal Silber und war dreimal Weltmeister im Einsitzer.